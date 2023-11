El 'amigo invisible' de 'GH VIP'| A Luitingo le toca regalar a Jessica y Pilar Llori reacciona: "Se me está haciendo bola ya"

Naomi ha afirmado estar muy feliz de poder regalar a esta persona, ha sido a Laura Bozz o, aunque lo hacía con algo de miedo al saber que no le gustan nada las sorpresas a su compañero. "Justo lo que necesitaba, gracias de verdad. Yo no tenía esto, gracias", ha reaccionado muy feliz al ver el regalo.

Laura Bozzo ha entregado su regalo a Pilar Llori: "Me encanta que hayas regresado y te deseo lo mejor del universo". La candidata a la repesca ha agradecido mucho sus palabras a Laura y ambas se han abrazo.

Pilar Llori ha regalado a Michael Terlizzi y ha aprovechado para decirle algo:"Me has tocado tú, espero que te guste, me alegro de haber hablado más contigo y espero que tengamos una relación más bonita".

La sorpresa ha llegado cuando Michael ha afirmado que le ha tocado Albert : "Soy feliz de que me hayas tocado tú, soy feliz de que estés aquí y esto es para ti. Espero que te guste". Infante ha afirmado que le gusta mucho el regalo y le ha dado las gracias por este detalle.

Albert Infante le ha dado su sorpresa a Susana Bianca y ha hecho una reflexión sobre su relación en la casa: "Empezamos muy bien en la cueva, luego se fastidió la cosa, pero estos días he estado muy bien contigo, yo me llevo eso, lo que pasa aquí se queda aquí".

Lo que no se esperaban es que Luitingo, después de lo ocurrido con el perfume , iba a tener que volver a regalar a Jessica Bueno. El cantante se ha levantado y le ha dicho unas palabras: "Me hizo mucha ilusión, sabes lo que eres para mí, te quiero un montón y espero estar siempre a tu lado". Jessica se ha mostrado muy feliz con el regalo y ambos se han abrazado. Mientras hemos podido ver la cara de Pilar Llori mientras veía este momento.

Una tarde muy bonita en la que el buen rollo ha primado entre todos los concursantes, aunque Pilar Llori no estaba realmente feliz en este momento, como bien ha verbalizado cuando se iba al confesionario junto a Albert Infante: "Hermana, qué cosas más surrealistas. Qué casualidad". "Cuando he visto que a él le tocaba Jessica y Michael a mí he flipado", reaccionaba Albert y ella afirmaba que la situación se le "está haciendo bola ya".