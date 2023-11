Tensión en el ensayo de la prueba semanal entre Laura Bozzo y Naomi: "Mocosa"

Cuando ha comenzado de nuevo uno de los ensayos desde cero, Naomi le ha dicho a Laura que se relaje y disfrute del ensayo , puesto que la veía con caras largas y de malas formas. Laura Bozzo no ha tardado en saltar: "No voy a permitir que me falten el respeto" , ha señalado, para posteriormente abandonar el ensayo llamando a Naomi "mocosa". La valenciana le ha dicho -mientras Bozzo se marchaba- que ya le pedirá perdón. No es la primera vez que ambas tienen un enfrentamiento dentro de 'Gran Hermano VIP'. A pesar de que están en el mismo team, ya son varios los roces que han mantenido en la casa de Guadalix.

"Yo no tolero que hablen a mis espaldas. Cuando te des cuenta de quién es tu amiga y quién no... Nunca la quise en este cuarto. Ustedes me lo impusieron. Que me haga la idiota muchas veces no significa que a mí me caiga bien, ¿vale? Con su prepotencia... No la resisto. Siempre me saca de quicio". Finalmente, Laura le ha dicho a Carmen que no es momento de hacer espectáculo porque está nominada, pero que "una vez acaben las nominaciones tendremos una conversación porque cada cual tiene que bailar con su pañuelo...". Esperemos que esto no suponga una nueva brecha en el team azul.