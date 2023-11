Laura Bozzo se desmarca del team naranja y critica a Carmen Alcayde y Naomi Asensi

La presentadora se acerca al team azul y critica a sus amigas en compañía de Avilés

Laura Bozzo: "El team naranja somos Álex y yo. No ellas dos. Yo estoy aquí sola"

En la casa de 'GH VIP' ha sucedido algo que nadie (o, al menos, muy pocos) esperaban. Laura Bozzo se ha desmarcado del grupo de la habitación naranja y se ha acercado al equipo contrario para rajar de Carmen Alcayde y Naomi Asensi, tal y como hemos podido seguir en el minutado de este viernes noche. Todo comenzó por algo que sucedió en el confe entre ellas tres y que, posteriormente, provocó una crisis de equipo.

Algo ha pasado en ese confesionario que no ha sentado bien a Naomi, pues cree que Laura le ha hecho de menos. Se desahoga con Carmen, quien le dice que no se lo tenga en cuenta, aunque a ella tampoco le ha hecho mucha gracia su comentario. Decide contárselo a Laura para aclarar la cosa: "Has dicho que no debería haber entrado gente nueva en la casa y le ha sentado mal", le dice Carmen a Laura. Es entonces cuando ha empezado la trifulca.

A Laura le da igual que Naomi esté enfadada con ella, pues dice que ha hablado mal de Javi y eso, para Laura, es imperdonable: "No se lo permito a nadie". Tras esto, Laura se ha acercado a Avilés, quien aprovecha para enredar más la situación. Le advierte que Naomi le va a "cortar la cabeza" cuando tenga ocasión. Esto responde Laura: "Está furiosa porque he dicho que si se va ella, el team naranja no se disolvía.... El team naranja somos Álex y yo. No ellas dos (refiriéndose a Carmen y Naomi). Yo aquí estoy sola".

Laura raja de Carmen y Naomi en compañía de Avilés y Jessica. Dicen que Naomi no le llega a Javi a la suela de los zapatos y que "es mala". Esto provoca una gran crisis en el equipo naranja, pues Laura parece querer desmarcarse de sus amigas, compañeras y aliadas y se ha acercado al equipo contrario... al enemigo. Avilés parece ser quien más está disfrutando con esta situación.

El team naranja resuelve su crisis

Más tarde, el grupo minoritario acerca posturas. Naomi dice que siente que, para Laura, solo es alguien que le viene bien de cara a nominar al resto de la casa, cosa que Laura niega. Le recuerda que, para ella, es grave que haya hablado mal de Javi. "Solo he dado mi opinión. Creo que Javi reprimía mucho lo que pensaba", se defiende Naomi. Carmen intenta mediar entre ambas, pero se lleva un corte por parte de Laura.

"No me subestimes. No soy como tú", suelta Laura, molesta. Tras esto, le recomienda a Naomi que no entre al trapo cuando Avilés le busca porque no le conviene. "Sé que a veces soy dura contigo. Tienes una gran brillantez, pero a veces te gana el hígado. Te quiero un montón y te ganaste mi admiración, pero te digo mi opinión. Yo también soy killer como tú... Nunca lo tomes como que trato de criticarte... Quiero transmitirte mis conocimientos. Tenemos que estar unidas. Se nos viene una batalla encima".

Tras estas palabras por parte de Laura, se da por zanjada la crisis del team naranja y sellan esta reconciliación con un abrazo. Laura y Naomi se piden disculpas mutuamente y Naomi le dice que acaba de rajar de ella en el confe. Laura le pide que hable con ella directamente cuando ocurra algo así entre ellas. Problema resuelto.

