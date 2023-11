Pilar desvela que Jessica Bueno le contó que quería dejar a su novio: ''Lo intentó''

‘’Entró Jessica diciendo que quería dejarle, a Pablo…y que lo había intentado dejar veinte veces y no podía. Me lo contó y yo se lo pregunté a su defensora y me lo explicó’’, desvela Pilar sobre la relación de Jessica con su novio, Pablo.

Mientras tanto, en plató, Ion Aramendi ha querido conocer la opinión al respecto de Susana, defensora y tía de Jessica : ‘’Lo desconocía, Jessica lleva poco tiempo con Pablo y tampoco tengo mucha relación. Lo habré visto tres o cuatro veces y me gustaría hablar lo justo de Pablo porque no tengo su permiso para hablar de él’’, explicaba la defensora.

Respecto a si cree que la relación entre su sobrina y Luitingo podría ir a más, la tía de Jessica ha sido muy clara: ‘’Yo he estado hablando con Susana y me dice que no se ve igual. Yo lo vuelvo a reiterar y yo sé que ahí no va a pasar nada’’.