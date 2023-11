Lío en el team naranja: Carmen escucha una conversación entre Albert y Jessica y se lo cuenta todo a Laura Bozzo

"Si la gente no me quiere yo me voy con la frente bien alta porque luché por lo que yo creía. Y si no voy a justificar que se pague por una persona, menos voy a justificar que se pague por mí", aseguró Laura Bozzo. "Yo no he dicho que esté bien lo que hizo Jessica. Si Carmen solo escucha una cosa y no toda la conversación", señaló Albert. Infante se ha derrumbado: "Parece que todo lo que hago no sirve para nada... Solo cagadas. Si Carmen opina eso tiene que venirme ella. Sinceramente, me ha dolido".