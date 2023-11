El Maestro Joao predice lo que ocurrirá con el triángulo amoroso: "Jessica va a tener problemas con la pareja"

El triángulo amoroso entre Jessica, Pilar y Luitingo ha dado mucho de qué hablar. La polémica relación ha generado gran repercusión no solo dentro de la casa, sino también en todo el país y es por ello que muchas figuras del espectáculo han salido a hablar y a opinar sobre lo que está ocurriendo en Guadalix de la Sierra.

El Maestro Joao, conocido por no guardarse ninguna opinión para él, no ha escatimado en expresar lo que piensa sobre los tres concursantes y sobre las consecuencias que ve venir del círculo que han formado. En plena alfombra roja de los GenZ, los premios para los influencers de TikTok e Instagram adonde no dudó en decir presente, el "futurólogo", hizo su predicción sobre lo que cree que ocurrirá con el trío en un futuro cercano y en qué situación desembocarán los tres.