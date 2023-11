La confesión de Pilar frente a Jessica y Luitingo: "Acepto su relación"

Además, Pilar recordaba en el confe las veces que se había gastado dinero del bote final Jessica Bueno, puesto que hay que recordar que además del pago de los 5.000 euros para que entrase Luitingo , ya se gastó 75.100 euros en la puja loca para escuchar a sus hijos: "Por egoísta. Me sienta bastante mal porque es un premio común. Está más pillada ella por él. Él directamente no está pillado". No obstante, Pilar confesaba no sentir ya dolor: "Me da ya un poco de vergüenza ajena".

"Que Jessica le trajera de nuevo me pareció fatal y entré un poco en cólera. Me enrabieté muchísimo. Gastar otros 5.000 euros no me pareció bien. Estoy aceptando la relación que tienen entre ellos. Cada vez van a más. Me alegro y que sean superfelices", le contaba Pilar a la presentadora. Por su parte, Jessica señaló a Lara Álvarez que ya dio su opinión sobre esto. "Simplemente estoy conviviendo en esta casa. Me aferro a lo que me hace feliz".