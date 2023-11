Belén Rodríguez recuerda su predicción tras las críticas de Carmen Alcayde a Laura Bozzo

Al ver esta escena, Belén Ro ha asegurado que siempre tuvo razón y que el tiempo le ha demostrado que la periodista acabaría criticando a Laura a sus espaldas. "Como vidente no tengo precio y no me beso porque no llego", ha comentado la colaboradora, resaltando lo orgullosa que se siente por no haber fallado en su predicción inicial acerca de Carmen Alcayde.