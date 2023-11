Cristina Porta empatiza con Jessica Bueno tras verla llorar en su charla con Luitingo

Jessica Bueno se ha derrumbado al hablar de sus sentimientos con Luitingo: le ha dicho que no quiere sentirse mal por darle a entender cosas que no son, pero que también sufre al pensar que su novio, Pablo Marqués, puede estar viéndola desde casa sin llegar a comprender su amistad. Cristina Porta ha empatizado mucho con ella y lo ha dejado claro al comentar en X, el antiguo Twitter: "Esas lágrimas de Jessica porque el corazón no puede hablar...".