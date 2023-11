Luitingo le escribe una carta a Jessica Bueno por si es la expulsada de 'Gran Hermano VIP': "Estés donde estés, brillarás..."

Esto le ha gustado mucho a Jessica Bueno, consciente de lo importante que es para ella Luitingo y que si sale de la casa no podrá estar más con él. Y es que cabe destacar que el día de Jessica Bueno no ha sido de sus mejores, puesto que se ha emocionado mucho pensando que pueden ser sus últimas horas en 'GH VIP 8'. A la sevillana le da pena "no poder seguir viviendo esta experiencia, todos los juegos, pruebas, sorpresas... Te juro que lo he vivido como si fuese una niña. En el día a día no se tienen estas sorpresas".

Ha continuado asegurando que "siempre he intentado actuar bien. Cada sentimiento lo he expresado como me ha salido, no me he guardado nada dentro. No puedo hacer más, no puedo, soy así. No tengo miedo a lo que me vayan a decir, soy así, qué hago. Si he cometido un error pediré perdón". Y concluye: "Fui la primera persona que entré en esta casa. Fui afortunada hasta para eso. Siento que no me he perdido nada".