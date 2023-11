Pilar Llori y Laura Bozzo se enfrentan tras los posicionamientos: "Te mueves por conveniencia"

Ha sido en ese momento cuando Laura Bozzo ha soltado una bomba: "Naomi no es team naranja, es team Naomi". Esto ha provocado caras largas tanto en Naomi, por el último dardo que acababa de lanzar la concursante peruana, como en Pilar Llori. Esta última ha dicho que "para que me defiendan y me dejen con el culo al aire prefiero no tener una defensa. También prefiero que se posicione para que me vaya yo. Si me quedo en la casa no va a ser mi amiga".