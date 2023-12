La tremenda discusión entre Pilar Llori y Laura Bozzo: "Deja fuera tu obsesión con Luitingo"

La relación entre Pilar Llori y Laura Bozzo va de mal en peor. Ambas concursantes han tenido una fuerte discusión dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP'. Todo se remonta al cambio radical que dio Laura Bozzo posicionándose en contra de la modelo y situándose a favor de Jessica Bueno , cuando todavía esta última estaba en la casa. Algo que no gustó nada a Pilar, que así se lo dejó ver. Este cambio de Laura Bozzo también provocó una brecha en el team naranja.

El origen de la discusión está en las palabras que le dijo Laura Bozzo a Pilar: "Deja fuera tu obsesión con Luitingo". Esto no gustó nada a Pilar: "Usted está un poco desequilibrada. Loquita". Y es que Luitingo estaba dormido en la prueba semanal y Pilar le dijo a Laura Bozzo, que era la directora de la prueba, que le despertase. "Se tiene que levantar hija. Vas al Súper y te quejas". Cuando Laura le pidió que le dejase de gritar, Pilar se encendió: "¡No me grites tú, que me tienes un poco harta ya!".