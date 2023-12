El pique entre Laura Bozzo y Pilar Llori en la puja por la plaza para la final deja el premio en 3.100 euros

Pilar Llori, Naomi Asensi y Carmen Alcayde arremeten contra Laura Bozzo por su compra

Naomi arremete contra Laura Bozzo: "Vende en cada directo a sus amigos"

Los concursantes de 'Gran Hermano VIP' se han enfrentado a una situación inédita en la historia del reality: la compra de la primera plaza de la final. Albert Infante, Naomi Asensi, Laura Bozzo, Pilar Llori, Luitingo, Michael Terlizzi, Carmen Alcayde y Laura Bozzo hacían en el directo de la gala una puja secreta que ha terminado con un intenso duelo entre Laura y Pilar y con solo 3.100 euros de premio final... y con Laura como primera finalista.

Albert fue el primero en revelar su puja, que era de cero euros. "Se ha tocado mucho el premio, hay poco dinero y si quito ahora nos quedamos pim pam pum con el bocadillo de atún. Para mí estar en la final lo tiene que decidir el público", argumentaba.

Con él coincidieron después Michael Terlizzi, Carmen Alcayde y Naomi Asensi. Los tres opinaron que el premio era intocable. "La cagamos con los 75.000 euros pero no sé si en tres semanas nos da tiempo hasta de ganar el premio completo. Merecemos llegar por el cariño del publico. No me perdonaría llegar habiendo pagado", había dicho Carmen Alcayde. Para Naomi, la salvación de Pilar Llori frente a Jessica Bueno suponía que debía seguir siendo "fiel a la esencia".

Luitingo rompía entonces la puja de cero euros confesando que se estaba viendo en la final porque él había pujado por un euro. "Yo estoy asustado. He puesto un euro y he visto que todo el mundo había puesto cero y me he visto en la final. Estaba todo el mundo con el cero y digo, vamos... Como llegue a la final con un euro me saco yo solo a hombros", explicaba.

Pero poco duró ese momento de Luitingo en la final, ya que Laura Bozzo afirmaba que sí consideraba que ella debía estar en la final y por eso pujaba por 20.000 euros. El 'shock' entre los concursantes fue total, pero más aún cuando Pilar Llori desvelaba que ella había pujado la misma cantidad.

La guerra entre Laura Bozzo y Pilar Llori da como resultado que el premio final descienda a 3.100 euros

"Me he venido arribísima. Considero que por mí se hubieran tenido que gastar 25.000 euros así que 20.000", justificó Pilar Llori. Ante el empate con Laura Bozzo, la puja pasaba a ser abierta entre las dos.

Mientras Laura iba subiendo cantidades, Pilar le seguía el ritmo añadiendo un euro o cantidades pequeñas a sus pujas. De esa manera, llegaron a pujar más de cuarenta mil euros del premio por colarse en la final hasta que Laura llegó a los 50.000 euros. Pilar cedió en ese momento.

El 'team naranja' se echa en contra de Laura Bozzo

Tras la resolución de la puja, las reacciones no se hicieron de esperar. Todas vinieron de parte del 'team naranja'. La primera fue la de Carmen Alcayde, que fue directa a Laura a decirle que Álex Caniggia no hubiera hecho eso. Naomi acusó a Laura de egoísta y de no importarle nada el 'team naranja', además de haber estado motivada por el "miedo a que la expulsen porque se ha salvado Pilar y no Jessica". Y Pilar también criticó que hubiera sido capaz de llegar a pujar tan alto.