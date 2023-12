Carmen Alcayde se sincera tras confirmarse que tiene alguien especial fuera: "Me gustaría..."

Este miércoles Carmen Alcayde recibió una caja con ropa de invierno en la casa de 'Gran Hermano VIP' y la decepción que se llevó fue total: no estaba el vestido que quería. Muchos y muchas podrían no haber entendido nada puesto que la periodista no paraba de hablar de ese vestido que tanto quería y no estaba. Y es que como ha podido confirmar Marta Flich en la gala de este jueves, con ese vestido Carmen Alcayde se refería ni más ni menos que a su novio.