Las palabras de Jessica Bueno sobre Luitingo sorprenden en el plató: "El subconsciente te ha fallado"

Sele, el padre de Luitingo estaba hablando sobre la segunda etapa de su hijo en el concurso: “Está siendo él, se lleva bien con todo el mundo, como es en su vida real”. De cómo está viendo a su hijo sin Jessica: “No está físicamente, pero mentalmente está porque la quiere mucho, es buena amiga suya y es para quererla. Yo no puedo decir que esté enamorado porque no estoy en su cabeza, a lo mejor le gusta, yo no estoy en su cabeza. Como amigos te puedo decir que van a ser los mejores amigos del mundo, lo mismo cuando salga le pide matrimonio, no sé”.