Jessica Bueno da la cara tras los rumores de ruptura con su novio: "Ya lo iréis viendo..."

Son muchos los rumores que dicen que Jessica Bueno ha roto con su novio Pablo Marqués. Este jueves, la modelo sevillana ha reaparecido en el plató de 'Gran Hermano VIP' para dar la cara y hablar después de todo lo que se está especulando sobre su relación. Una relación que no sabemos si se ha roto y que tampoco sabemos si se rompió cuando Jessica era todavía concursante de 'GH VIP 8'. No hace falta decir la estrecha relación que mantenía con Luitingo, alguien muy importante para ella en la casa de Guadalix de la Sierra y que no sabemos todavía si lo seguirá siendo fuera de la casa.

Sobre si sigue o no con Pablo Marqués, Jessica Bueno no ha querido decir mucho: "En el debate ya lo comenté, prefiero no hablar de él. Lo siento pero es que... no voy a hablar de él porque no ha sido concursante de 'GH'. Es verdad que yo le he mencionado en la casa... Por respecto a él no voy a hablar". Cuando Marta Flich le ha dicho que al público sí le gustaría saber cuál es su situación amorosa actual, la modelo a dicho que es "muy reservada" para esas cosas.