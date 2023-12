Llega la navidad con los 6 finalistas de 'Gran Hermano VIP': así han reaccionado los concursantes

La primera en saberlo ha sido Carmen Alcayde: "¡No me lo creo! ¡Qué bonito por favor! ¡Navidad, navidad, dulce Navidad!", la alegría de Carmen Alcayde era total. El Súper le ha dicho que saliera a ver cómo estaba el jardín: "¡No me lo creo! Cuando lo vea Albert va a flipar. ¡Esto es un sueño!". La periodista no podía esconder su emoción. La música navideña ha sonado y posteriormente, Marta Flich le ha dicho que era finalista de 'GH VIP'.

La siguiente en enterarse ha sido Laura Bozzo, que ya desde el ascensor agradecía al Súper: "¡Gracias!". Se ha quedado fascinada cuando ha visto cómo estaba adornada la casa: "Es una belleza. Me he emocionado, perdón. Parece que estoy en un cuento de hadas. Estoy en Navidad, me siento como que todo lo que he pasado valió la pena...", reflexionaba la presentadora peruana.