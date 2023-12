Luitingo vence el duelo contra Pilar tras su cara a cara definitivo: "¡A ver si te olvidas de mi nombre un rato y haces ya tu vida!"

Laura Bozzo, Pilar Llori y Luitingo se han puesto en un cara a cara a tres antes de la expulsión

Pilar y Luitingo se quedan en el dulo final frente a la expulsión y aprovechan para decirse las cosas claras

Carmen Alcayde no apoya a Laura Bozzo en los posicionamientos y salta la tensión entre ellas: "¡Yo tenía razón!"

Laura Bozzo, Pilar Llori y Luitingo se han puesto cara a cara a tres como nominados antes de saber el nombre del expulsado de esa semana de 'Gran Hermano VIP', donde han podido aclarar las rencillas entre ellos y han podido ver imágenes de su convivencia en la casa. Además, con la salvación de Laura, ambos han podido quedarse solos y enfrentarse a todo lo que han vivido estos meses en la casa.

El cantante ha explicado que lo que ha vivido con Jessica Bueno y Pilar Llori ha sido diferente aunque parezca que han tenido momentos similares: "Son diferentes personas y diferentes maneras de sentir".

Pilar ha mantenido que cree que se acercó a Jessica porque le dijeron fuera que era la posible ganadora. "Yo nunca ha le insultado, lo que pasó, pasó y la conexión que yo tengo con Jessica y lo que es para mí lo sé yo. Me da igual que fuera o no ganadora, desde el primer día le dije que para mí era la ganadora".

Ambos han tenido un cruce de reproches en directo. "¡A ver si te olvidas de mi nombre un rato y haces ya tu vida, que ya está muy visto". "Carpetas, al habla", respondía ella y se palpaba la tensión entre ellos.

Pilar Llori se convierte en la expulsada

Tras decirse las cosas a la cara, llegaba el momento de que Marta Flich dijese el nombre del expulsado y es que ambos estaban completamente nerviosos ante los ajustados porcentajes (50,2% y 49,8%).

La presentadora ha dado el nombre de Pilar como la elegida por la audiencia y ha comunicado al cantante que "es finalista". "No me lo esperaba, me imaginaba allí, me siento bien, pero me siento mal porque pienso que Jessica es la verdadera finalista de esta ocasión, me quedo bien, pero con pena".

"Me voy feliz y contenta, con pena por mis compañeros", decía Pilar antes de irse al asensor sin despedirse de Luitingo. Momento en el que este se sinceraba: "Yo lo he intentado, pero se acabó. Lo he pasado muy mal, lo que no voy aguantar son tantos ataques". Además, el cantante se ha vuelto a acordar de Jessica y se ha roto: "Sé lo que hizo por mi para que estuviera aquí, lo paso mal porque ella no está aquí, no soy tan feliz como antes, pero estaré agradecido siempre".

El cara a cara a tres de Luitingo, Laura Bozzo y Pilar Llori

Antes de su salvación, Laura Bozzo explicaba el motivo por el que ha estado más cerca de Pilar y otras veces de Luitingo: “Yo fui la primera en defender a Pilar, entiendo que la situación debe haber sido jodida, yo me contagie de todo eso y me arrepiento. Juzgar a la gente es muy fácil cuando uno lleva tres meses encerrado aquí”. La presentadora ha explicado que cree que es de brutos no cambiar de opinión, si estás 24h con unas personas, uno cambia: "Aun así, no dejo de decir que no me gustó la forma en la que Luitingo le dejó”.

Luitingo se ha mostrado molesto con las imágenes que ha visto de Laura refiriéndose a su persona: “Es verdad que Pilar me avisó de que Laura me ponía a parir, pero me duele que sale insultándome y luego me da abrazos. Yo no me meto con ella, la intento ayudar siempre, ya cansa un poco escuchar tantos insultos y tantas mentiras. Tiene doble cara. Yo he tenido una movida con Pilar y nunca la he insultado”.

Y Pilar Llori también se ha posicionado ante esto: “Se ha visto como es Laura Bozzo, primero se posiciona conmigo, luego con Luitingo y Jessica. Vivimos con ella los dos y ella es la que va como una pelota aún viviendo todos juntos en la misma casa. No me duele nada de lo que ella me dice”.

Marta Flich, a Luitingo y Pilar: "Laura ha conseguido que os unáis un poco más"