La prima de Naomi revela qué le dijo el hermano de Luitingo: "Se sentó a mi lado"

Ha hecho una captura del mismo y lo ha compartido en stories de Instagram para lamentar que haya familiares de concursantes que critiquen a otros finalistas para resaltar la imagen de los suyos: "Hay muchos tuits del hermano de Luitingo criticando a Naomi y riéndose de ella. ¿Me pongo yo a decir los motivos por los que tu hermano no debería ganar 'GH'? Porque te aseguro que si me pongo a mencionarlos acabo en 2024".

A Karmen le ha sentado especialmente mal que estas críticas hacia Naomi procedan del hermano de Luitingo porque fue él quien en el último debate le dijo que creía que la valenciana merecía su puesto en la final de 'GH VIP 8': "No paraba de intentar hablar conmigo todo el rato, se sentó a mi lado en la cena y me decía que veía a Naomi y a Luitingo en la final, que se lo merecían y que Naomi tenía mucho apoyo. Después en las publis me ofrecía chuches y en el hotel esperó a que me dieran mi llave y ahora... ¿pones a parir a mi prima?".