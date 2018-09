Los momentazos de Oriana en las primeras horas de 'GH VIP'

La concursante ha entrado a 'GH VIP 6' por todo lo alto. Desde que pusiera el primer pie en la casa de Guadalix, la 'influencer no ha parado de vivir sensaciones contradictorias: se ha reencontrado con su ex Tony Spina, le ha mordido un asno, tiene que trabajar y, lo peor de todo, no podrá contar con su maleta.