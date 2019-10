Adara totalmente decepcionada con Estela por reírse mientras discutía con Antonio David

A pesar de que tras la expulsión de Kiko Jiménez, Adara se convirtió en una de las intocables de Estela, las concursantes han tenido su primer rifirrafe. Durante un enfrentamiento ente la exconcursante de 'Gran Hermano 17' y Antonio David, la modelo se dio la vuelta y comenzó a reírse. Adara no se tomó nada bien este gesto: "Estaba súper nerviosa y coge Estela y da la vuelta y se pone a reírse. ¿De qué sirve que me intente salvar si luego en una discusión se da la vuelta y se pone a partirse el c*** ?", ha preguntado enfadada. Mientras tanto la mujer de Kiko Matamoros lloraba en la cama y comentaba a sus compañeros que le pareceía una situación "muy injusta": "Me paso a la vida perdonando a la gente y luego parece que yo no me veo correspondida, me apetece que me de la oportunidad de hablar, estoy un poco de bajón, me duele pensar que ella piense que lo he hecho para reírme de ella cuando yo la defiendo y doy la cara por ella".