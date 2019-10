Adara estalla tras escuchar las críticas al mensaje de su madre: "Respetar a la familia sinvergüenzas"

La madre de Adara envío un mensaje a la concursante y le aconsejó no caer ante la provocación de comentarios rastreros. El Cejas, Mila y Antonio David se sintieron muy ofendidos y aseguraron que "se había pasado" demasiado. Tras ver estas imágenes la exconcursante de 'Gran Hermano 17' ha brotado: "Mi madre hacía referencia a los comentarios y me voy a controlar mucho porque es mi madre. Vale ya porque es un mensaje muy bonito que me mando mi madre. Por lo menos podríais respetar a la familia, sinvergüenzas", ha estallado.