Las dudas de Adara con Gianmarco: "¿Se ha acercado a mí por interés?"

Adara quiere saber la opinión de su amigo y Hugo le dice que no se preocupe y que tiene su apoyo para todo. Pero ella se muestra preocupada y tanto con Hugo como con Joao minutos más tardes en la habitación reflexiona de la siguiente manera: "A lo mejor le estoy dando más importancia de la que realmente tiene a que se pueda malinterpretar algo fuera" y "la he liado por darle mas importancia de la que tiene".

Además, Adara le cuenta a Joao algo que ha ocurrido con el súper en el confe: "Me ha preguntado si estoy confundiendo mis sentimientos y me he puesto a llorar. El súper se refería a Gianmarco y lógicamente no", dice. Joao intenta tranquilizar a su amiga y ella parece entrar en razón para no darle más vueltas de las necesarias. Y es que el hecho de que ella notado "frío" a su novio Hugo en una llamada telefónica semanas atrás, le trae de cabeza. Más tarde, los abrazos, las caricias y las miradas con Gianmarco vuelven.