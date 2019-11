Adara quiere hacer el alegato a favor de Hugo Castejón pero él lo rechaza: "Los falsos mejor lejos"

Los concursantes de ‘GH VIP 7’ han tenido que defender la permanencia de sus compañeros en el concurso y, cuando ha tocado el turno de Hugo Castejón, Adara ha sido la única que ha levantado la mano. Pero después de todas las discusiones que han tenido durante la gala, Hugo Castejón ha rechazado la defensa de su examiga: “Prefiero que no me lo haga nadie antes que una persona que me ha traicionado”.