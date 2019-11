Alba Carrillo no quiere saber nada de Antonio David. A pesar de que los concursantes parecían haber acercado posturas, vuelven a estar a la gresca. Alba se sinceraba en el confesionario y defendía su amistad con Rocío Carrasco: "Mi puerta está cerrada. Todas las líneas rojas las ha rebasado. Rocío jamás me ha dado instrucciones de nada. Solo me ha apoyado en momentos muy duros y nunca me ha dicho nada malo de él", explicaba.