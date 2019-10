Alba Carillo, sobre su conflicto con Irene: "Estamos gestionando mal esta amistad"

La relación entre Alba Carrillo e Irene Junquera comenzó a tambalearse durante 'El Debate' de 'GH VIP 7'. La modelo piensa que la periodista hace que ella quede como la mala y no está dispuesta a permitirlo. Tras ver las imágenes del conflicto, ambas se han pronunciado. " Estamos gestionando mal esta amistad porque yo espero unas cosas de ella y ella espera otras cosas de mi. Cuando tenemos tensión Yo necesito enfriar mi cabeza y ella hablarlo todo deprisa. No estamos al mismo nivel, ella está poniendo mucha responsabilidad sobre mí", ha confesado la modelo.

"Es cierto que quizás me he apoyado demasiado en Alba. Yo no tengo la sensación de que me trate mal, yo le tengo cariño y ella a mí. Estoy segura de que vamos a ser buenas amigas pero aquí no se viven las cosas como en la calle. Creo que lo más sano es que nos tomemos las cosas con más calma y ya está", ha dicho por su parte la periodista.