Alba le 'amarga' el cumpleaños a Gianmarco: "Cuando pedí algo por el cumple de mi hijo no me lo dieron"

Gianmarco celebró sus 23 años en lo que fue un cumpleaños muy agridulce. Algunos de sus compañeros no quisieron firmar su tarjeta de felicitación y no quisieron participar en la fiesta. Pero más contundente fue Alba Carrillo, que se quejó porque el programa le dio a Gianmarco los ingredientes para hacer una tarta de cumpleaños y con ella no tuvieron un detalle por el cumpleaños de su hijo.