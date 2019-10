Jorge Javier Vázquez reprende a toda la casa y reconoce estar muy dolido con Mila Ximénez: "He estado a punto de llorar"

Mila Ximénez no se ha tomado nada bien que el programa le retara a disfrazarse de ‘ abeja reina ’ y su reacción no ha gustado nada a Jorge Javier Vázquez . El presentador ha reconocido que, durante la publicidad, ha estado “a punto de llorar ” por las palabras de su amiga y así se lo ha hecho saber: “Intento por todos los medios echarle el cable a una concursante que es una de mis mejores amigas , intento que disfrute, que se lo pase bien y ella se lo toma como una humillación cuando, si ella supiera todo lo que la quiero y todo lo que la ayudo o intento ayudarla…”.

Jorge ha comentado que le ha “dolido muchísimo” escuchar ciertos comentarios que Mila, en su enfado, ha hecho contra el equipo y también los que ha hecho contra el propio Jorge: “Has dicho ‘este no me conoce’ y este soy yo, uno de tus mejores amigos”. Por su parte, Mila se ha disculpado: “Yo le pido perdón a mi mejor amigo pero como presentador he sentido que era un castigo por algo que no entendía por qué”.