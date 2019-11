Alba Carrillo seguía discutiendo con Antonio David. "Eres un 'vende penas', llevas 20 años dando pena", le decía. Precisamente un seguidor del programa le preguntó a Alba cómo cree que le sentará a Rocío Carrasco que la mencione en el concurso. Ella lo tiene claro: "No he 'rajado' de Rocío Carrasco. Lo que he hecho es hablar con cariño y siempre he dicho cosas buenas, no creo que se lo tome a mal".