Antonio David y Adara se enzarzan por un gasto excesivo de agua: “Estas todo el día poniendo la puntillita”

Antonio David estaba fregando los platos y Adara ha tenido la sensación de que estaba usando demasiado agua y le ha pedido que cerrara el grifo. Él ha tenido la sensación de que ella estaba metiendo la puntillita una vez más y no ha dudado en dejarle claro que él lo único que estaba haciendo era aclarar los platos y que Madrid no se iba a quedar sin agua porque él tuviera el grifo abierto unos segundo. David no le ha contestado de la mejor forma y Adara ha saltado “Tú a mí no me vuelves a hablar así”. Lo que podía ser una tontería se ha convertido en una ardua discusión en la que Antonio David se ha enfadado por primera vez “Igual estás acostumbrada a que te toquen las palmas”. Tiene la sensación de que Adara estaba buscando vídeos el día antes de la gala: “No quiero tener vídeos de conflicto, pero si me buscan, me encuentran”.