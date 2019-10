Antonio David, entre lágrimas sobre una posible reconciliación entre Rocío Carrasco y sus hijos: “A mí me encantaría que fuese así, te lo juro por mi vida”

Un poco más animado que cuando llegó a la casa de Guadalix pero todavía sin poder contener la emoción y roto de dolor, Antonio David Flores le ha confesado a Jorge Javier Vázquez que el concurso está siendo para él “una terapia importante” y que “‘Gran Hermano’ ha sido un salvavidas ”. Sin embargo, cuando el vip ha visto un vídeo de sus conversaciones con Mila y Kiko, se ha vuelto a romper “Estoy disfrutando mucho y pasándome muy bien, Kiko dio con tecla y es como volver a los 20 años … Lo que pretendo aquí es convivir, no jugar. Yo estoy en otra historia, otro rollo”.

Antonio David le ha contado a Jorge Javier que en su casa intenta contener su dolor, pero “Cuando uno no está pleno, es normal que también se transmita en casa el daño y el dolor”. No ve un futuro prometedor a la situación familiar, pero ha asegurado que a él le encantaría que sus hijos se reconciliaran con su madre Rocío Carrasco “A mí me encantaría que fuese así, te lo juro por mi vida”.