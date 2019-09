Antonio David se rompe en el confesionario: "'GH VIP' es la experiencia personal más enriquecedora de mi vida"

Antonio David Flores ha entrado en el confesionario y sin poder evitar romperse ha hablado con el súper de lo que está suponiendo para él ' GH VIP 7 ': "Hago un análisis de conciencia y digo:Siempre pienso que Dios aprieta pero no ahoga y esto ha aparecido en mi casa en el momento justo y necesario y no podía decir que no, no es fácil entrar aquí y dejar tus hijos, tu mujer, esa atención que necesitan…. Estoy viviendo tantas cosas aquí que tenía guardadas en una caja…Ahora 'Gran Hermano', después de tantos años las ha conseguido abrir, es la experiencia personal más enriquecedora de mi vida"