Antonio David no ha superado la querella por maltrato físico de Rocío Carrasco: “Marcó un antes y un después en mi vida, me vi en el calabozo”

A partir de ese momento, Antonio David ha descrito una situación que ha llenado de miedo sus dos últimos años de vida “Creo que fue un viernes y cuando entré en la sala, donde están los secretarios del juez, vi a dos guardia civiles. Yo no he terminado derecho porque tengo que criar a tres hijos, pero entiendo algo por la experiencia. Cuando vi a los guardias civiles pensé que el fin de semana lo iba a pasar en el calabozo… Marcó un antes y un después en mi vida porque pensé que iba a ser mi sentencia… No sabía ni lo que estaba firmando, estaba muy nervioso y solo quería saber si esos dos guardias estaban allí por mí… Su exmujer le ha puesto una querella criminal por un delito de violencia de género de maltrato psíquico y maltrato físico me dijo la juez. A partir de ahí, estos dos últimos años han sido muy difíciles en mi casa. No he trabajado y mis hijos lo han pasado muy mal pensado que a su padre le podían meter cinco años en la cárcel… Eso me ha debilitado mucho, me ha dejado muy mal”.