El cambio de bando de Gianmarco aviva la tensión en la casa

Adara, contra la casa por su amistad con Gianmarco: "Pretendéis dejarme sola"

El cambio del italiano ha generado multitud de críticas. Adara ha defendido su amistad con él y ha estallado contra la casa. Cree que quieren hacerle el vacío y no entiende por qué le han pedido explicaciones a Gianmarco sobre su cambio de bando.

Los posicionamientos enfrentan a Pol y a Noemí: "Estáis cagaditos porque dos de vuestro grupo están nominados"

Los concursantes se han posicionado en el último Debate detrás del compañero que quieren que sea expulsado (Alba, Cejas o Pol). Mientras Adara y El Cejas han seguido discutiendo por si Gianmarco es un estratega o no, Pol y Noemí han protagonizado un momento muy tenso. Para Pol, el grupo de Noemí está asustado porque dos de ellos están nominados. Para ella, es Pol quien no se ha integrado en el grupo.

El tenso enfrentamiento entre Noemí y Joao: "¿Ese ataque a mí, por qué? Eres un falso"

Noemí Salazar ha acusado a Pol de ser un falso por decir que sus compañeros no le recibieron bien al llegar a la casa. El Maestro Joao ha intervenido para defender a su expareja y la concursante ha estallado. "¿Este ataque a mí por qué?, eres un falso, estas toda la semana de buen rollo y luego en las galas te transformas". le ha asegurado ella. "Tranquila, a mí la mano no", le ha dicho el pidiéndole que parara de gesticular. "Yo hablo así porque soy así y tú eres un falso, cuando estas nominado mucha hora sin cámaras, hola cariño, hola mi amor, cuando luego dices que quieres al otro", ha brotado la de 'Los Gipsy Kings'.