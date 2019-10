María Jesús Ruiz critica a Pol Badía y Joao responde: "Los amigos no hacen eso, yo no hablo de sus utilizaciones"

María Jesús Ruiz ha enviado un tweet a la casa de Guadalix. "¿Te parece lícito utilizar a Adara y a Joao para estar dónde estás? ¿Eres consciente de que sin ellos tu concurso sería la más absoluta nada? Haz algo por ti mismo y deja de utilizar a mi querido Joao", le ha preguntado la Miss a Pol Badía. Asombrado, el Maestro Joao ha respondido a la exconcursante de 'GH DÚO'. "Los amigos tienen que ser amigos por ambas partes, yo no voy a hablar de sus utilizaciones, me parece que hacer eso no es de amigos", ha asegurado el adivino.