El Cejas llega a 'GH VIP 7' y pasa de ser el enemigo de Mila Xímenez a su aliado "Me uno a la causa"

"No te preocupes, que no tienes que hacer edredoning conmigo por contrato", le ha dicho Mila Ximénez al Cejas nada más bajar del coche de producción. Además, la colaboradora de 'Sálvame' ha se ha propuesto no practicar sexo durante el tiempo que permanezca en la casa de Guadalix. "Tanta pasión no me sienta bien", ha confesado. "Yo me sumo a la causa", ha comentado El Cejas. "Claro tu has visto el casting y te has sumado a la causa", ha bromeado la sevillana. El intérprete de 'El Dembow del pin pin' le ha asegurado que es muy limpio y que no va a tener problemas con él.