La audiencia de 'GH VIP 7' ha decidido salvar a Dinio y que la expulsión se debata entre Hugo Castejón y Noemí Salazar. El concursante se ha mostrado muy sorprendido con la noticia y se ha emocionado en directo: "No me lo esperaba, me ha dado una inyección de todo. Hubo un momento de mi vida que pensaba que mi sueño no se iba a cumplir y ya gane con esto. Me daba miedo defraudar a mi mujer, mi familia y mis amigos".