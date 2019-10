Diego Matamoros se enzarza con Sofía Suescun acusándola de filtrar uno de sus mensajes: "Kiko y tú buscáis generar polémica y haceros la víctima"

En los últimos días, se ha filtrado que Diego Matamoros se ha puesto en contacto con Kiko Jiménez antes de su vuelta a la casa. El concursante no le devolvió la llamada y Diego ha dado su versión en el plató de ‘GH VIP 7’: “Yo no he filtrado nada. El representante de Sofia y Kiko es amigo mío desde hace muchos años y me dijo que Kiko estaba muy arrepentido, que quería hablar conmigo y que no iba a hacer nada en la casa. Entonces yo le llamé pero no me lo cogió”.