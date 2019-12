El emotivo brindis de las finalistas de 'GH VIP 7' durante su último desayuno en la casa: "Os quiero, de verdad"

"Estoy súper nerviosa, me da miedo encontrarme con todo lo de fuera", ha confesado Adara. "A mí me da pena, estoy despidiéndome mentalmente de la casa, ya aunque queramos... no podemos quedarnos", ha respondido apenada Alba. "Solo voy a quedarme con los buenos momentos, cuando termina te das cuenta que no merece la pena recordar lo malo"