La sentida carta de Estela a Diego Matamoros: "Estoy haciendo mi juego, sabes lo que te quiero y lo que te echo de menos"

Estela ha abierto su corazón en el blog y le ha escrito a su marido, Diego Matamoros

Estela Grande intuye que algo está sucediendo fuera de la casa. No tiene claro por qué es pero anoche, tras el mensaje que Kiko Jiménez recibió de su madre, ambos concursantes notaron que la cosa podía andar revuelta.

Estela insiste en que lo suyo con Kiko es tan solo una amistad y espera que Diego lo haya entendido. Por si acaso, la concursante ha utilizado su blog para expresar cómo se siente. "Estoy haciendo mi concurso de una forma muy sincera y transparente, espero que os llegue así y también espero que mi gente esté orgullosa de mí. Esto me preocupa mucho, quiero hacer las cosas bien, pero es muy difícil hacer un buen concurso, o por lo menos es muy difícil que se vea así desde casa. Cuando veo un reality desde mi casa valoro muchísimo la sinceridad y valentía de los concursantes, estoy tratando de mostrar eso, que es como soy. Por supuesto que haré cosas mal, bien y regular, pero todas desde el corazón", explicaba.

Necesito hablar con Diego, tener alguna noticia tuya, saber que todo está bien, que te están llegando mis mensajes y señales.

Estela le ha dicho a su marido que entienda que todo forma parte de un juego: "Ya soy bastante consciente de dónde estoy y del juego de la gente, como ya dije, no quiero quedarme atrás, aprendo rápido y yo también estoy haciendo mi juego. Sabes lo que te quiero, lo que te echo de menos y todo lo que pienso en ti".

"Echo de menos cada minuto desde que nos levantamos juntos, desayunamos, paseamos a Nanukete, nuestras rutinas, que te vayas al gym y que vengas hambriento, que tengamos nuestras reuniones, nuestro trabajo, todo amor. Tú mejor que nadie puede saber lo que es un reality, las cosas que pasan aquí, que son cosas normales y cotidianas, encontrar apoyos o gente con la que compartir las historias de tu vida sin ser juzgada, simplemente limitándose a escucha sin poder pensar que se cuenta con algún tipo de segundas, es muy difícil. Por eso al final paso más tiempo con Kiko que con mucha otra gente, porque no me siento juzgada, simplemente escuchada y respetada. También me siento así con Irene y con el resto de niñas", le asegura Estela sobre su relación con Kiko.

Con Kiko aquí dentro, es muy difícil desenvolverse en depende qué situaciones y él siempre está dispuesto a defenderme y protegerme

La concursante no se ha quedado ahí. Ha insistido en dejarle claro a Diego que su relación con Kiko es tan solo de apoyo. Cree que Kiko siempre está dispuesto a defenderla y protegerla ante determinadas situaciones. "El simple hecho de preparar un café por la mañana, aquí es un gesto que significa muchísimo. Porque nadie lo hace. Con todo esto quiero decir, que me da igual, respecto al concurso, los apoyos o no apoyos que tenga fuera, porque no pienso en si me beneficia o me perjudica, solo pienso en pasar mi estancia aquí de la forma mas agradable y divertida posible", justifica.

Estela ansía que Diego se comunique pronto con ella. "Estoy fuerte mentalmente agarrándome a tus pensamientos Diego y a la energía que se que transmites, insisto en que me gustaría muchísimo escucharte aunque fuesen 20 segundos y ya no te cuento lo que me gustaría verte. Empiezan a pesar los días sin saber nada de ti ni de mi familia, me aferro en que estáis bien, en que sois felices y a que no os estoy haciendo esto muy complicado. Te espero con toda la ansia de mi corazón. Un besito muy fuerte mi amor. Te quiero mucho", se despedía Estela de su marido.

