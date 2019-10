Kiko le ha hecho una pregunta a Estela: “¿Cómo empezamos tú y yo a ser amigos?”, Estela no se acordaba, “no lo sé”. El novio de Sofía ha recordado que una vez Estela le dijo: “Hoy no te he visto en todo el día, hoy no hemos hablado en todo el día”, y Kiko se quedó pensativo con estas palabras, y de ahí puede ser que venga el origen de su amistad. Estela también en una de sus conversaciones con Kiko le ha contado que ella sabe que Diego le ha sido infiel, pero le ha perdonado.