Estela: "Diego es la persona con la que quiero pasar mi vida, pero lo que está pasando aquí dentro es bonito"

"Tengo que traer la mente aquí de nuevo. No sé si es mejor que me quede encerrada aquí en 'Gran Hermano VIP' de por vida o enfrentarme a una nominación. Saber lo que el público también piensa de mí. Y si no quieren que me quede, ya fuera encargarme de lo que tenga fuera", le explicaba Estela a Adara.

Estela: "Mi prejuicio con Kiko no era bueno antes de entrar aquí"

Estela sigue defendiendo su amistad con Kiko, aunque empieza a pensar que puede pasarle factura fuera: "Mi prejuicio antes de entrar aquí con él no era bueno. Siempre decía que me iba a tocar las narices. ¿Cómo puede pasar todo lo contrario? Que sea mi apoyo, mi amigo y que le necesite dentro. Yo lo vería algo superbonito y mi gente tiene que agradecerlo, que haya alguien que me lo haga más fácil y con quien me río. Y hoy he dicho 'no lo van a estar".