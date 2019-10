Sofía retira su apoyo a Kiko públicamente tras ver las imágenes en las que sale en la cama con Estela

Menudo revuelo se ha formado. Kiko Jiménez ha resultado ser uno de los tres nominados de la semana (está en la cuerda floja junto a Adara y Maestro Joao). Tras la gala, Sofía Suescun , escribió en Twitter varios mensajes de apoyo a su novio, entre los que destaca uno en particular: "Pero de todas formas lo intentamos, repito VIP JOAO AL 27050". Dejaba así constancia de que apoyaba a su chico para que este se salvase pero ahora todo ha cambiado.

La reacción de Sofía no se ha hecho esperar. Ha respondido a este comentario y ha escrito lo siguiente: "Ya como que nos lo vamos a ahorrar, ¿no?", dejando así ver de que retira su apoyo hacia Kiko y no piensa gastarse un solo euro en salvar a su pareja. Además, la asesora del amor ha retuiteado una frase que le ha parecido apropiada para este duro momento por el que está pasando: "El que no sabe lo que quiere, termina perdiendo a quien lo quiere".