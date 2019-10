Estela y Kiko Jiménez, preocupados por la reacción Sofía y Diego: "Me va a leer entre líneas"

Kiko y Estela están aislados en el búnker y no han podido evitar tener la conversación sobre cómo se estarán llevando sus parejas en los platós: “ Si dos personas en la casa son apoyo, qué menos que no se hayan enfrentado por el melón que abrieron aquí (refiriéndose a cuando Mila dijo que se gustaban), porque ésta es muy lista”. Es decir, Kiko cree que Diego y Sofía se podrían haber enfrentado por pensar que ellos se gustan.

“Si Diego está defendiéndome en plató no te preocupes, porque él va a remar a favor, él es muy inteligente y me va a pillar a mí, me va a leer entre líneas, nos entendemos… y Diego nunca se va a poner a pelear con Sofía”, cuenta Estela a su compañero y Kiko se queda mucho más tranquilo.