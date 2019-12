El recado de Estela a Kiko Jiménez: "Si tú no puedes tomar tus propias decisiones..."

Sin embargo, al escuchar la respuesta, Noemí vuelve a la carga: " Imagínate que a Diego no le gusta... que se sienta incómodo por lo que se pueda hablar de aquí". Estela, que no sabe dónde mirar, se justifica: "Vamos a ver, yo puedo seguir manteniendo una amistad... Pues no lo sé, ya veré cómo gestionar la situación".

Luego, han planteado que sea Sofía Suescun la que esté molesta con que su novio se relacione con Estela: "Entonces ya no quedará por mi parte, yo no puedo hacer nada ahí ". Al escuchar eso, Alba pincha un poco: " Le escribirías a escondidas... ".

Por último, Estela ha querido ser muy clara sobre si Diego Matamoros o Sofía Suescun le piden a Kiko y a ella que no se hablen al salir: "Si Kiko me deja de hablar porque se lo pida Sofía, le diré 'gracias por todo' pero si tú no puedes tomar tus propias decisiones... una persona no puede sentirse dolida o traicionada por que dos personas mantengan una relación de amistad".