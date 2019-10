Estela, sobre Hugo: “Te has cebado conmigo eres un ruin y una mala persona”

Cansada de que Hugo no parara de darle información del exterior, Estela ha terminado estallando y reprochándole su actitud. Hugo ha negado en rotundo que le hubiera dado ninguna información y la ha tachado a ella de falsa: “Es una veleta , un barquito de papel que se mueve de un lado para otro… Puede traicionar hasta a tu propia sombra, no eres de fiar…”. Una opinión que comparte con Adara y que iba a tener palabras mayores.

Estela se ha arrepentido de haber chillado y haberse alterado tanto, pero no ha dudado en decirle a la cara a Hugo que él tenía la culpa de todo “Te has cebado a darme información de lo que pasa en plató y de lo que me espera fuera… Eres un ruin y una mala persona”. Parece que Hugo le ha dicho algo más que en el plató no está su marido y sí su primo.