Kiko confiesa que sintió "mariposas" por Estela y Sofía estalla contra él: "Es un puto mentiroso"

Kiko Jiménez ha vuelto a la casa de ‘ GH VIP 7 ’ como posible repescado y ha mantenido las distancias con Estela . Eso sí, cuando el concursante pensaba que no estaba siendo grabado en el confesionario , ha reconocido a Gianmarco que en un pasado llegó a sentir " mariposas " por su compañera .

Estas declaraciones no han gustado ni un pelo a Sofía Suescun, quien se ha quedado “un poco traspuesta” en plató: “Si ha reconocido que las sintió tengo que decir que es un puto mentiroso. A mi me ha dicho que en ningún momento sintió nada más que una simple amistad y que no le gusta para nada ¿A qué juega este chico?”, se ha preguntado indignada la exgranhermana.