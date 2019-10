Dinio se convierte en el tercer expulsado de 'GH VIP 7': "Ya no tenía fuerzas para enfrentarme a Kiko"

La audiencia ha decidido que Dinio sea el tercer expulsado de 'GH VIP 7'. Muy emocionado se ha despedido de Mila y le ha dado una serie de consejos a la tertuliana: "Yo ya no me veía en condiciones de darle cara a este tío", ha dicho haciendo referencia a Kiko Jiménez. "No te vengas abajo, ni un segundo porque date cuenta que va a ir encima todo el tiempo, ponte firme pero sin faltarle al respeto". "Estar con él ha sido una faena porque se va alguien muy importante de la casa", ha acerado a decir la colaboradora entre lágrimas.