No hay ‘GH VIP’ sin historia de amor incomprendido: la de Marta López y Coyote Dax y otras que hicieron historia

Si hay algo que absolutamente todo ser viviente sabe es que en la casa de ‘Gran Hermano’, en este caso VIP, todo se magnifica. Así, año tras año. Y claro, al igual que los malos rollos se van de madre, lo mismo pasa con los sentimientos, que uno los deja volar y pasan cosas que no deberían pasar; que uno los deja volar más que otro o directamente que el Universo no está por la labor de unir almas. ¡Vamos con una remesa de amor incomprendido en ‘GH VP’!

Llegar, ver y tropezarse. Así, más o menos, fue la relación de Marlène y Fabio en el primer ‘GH VIP’ de nuestra historia televisiva. Complicidad, risas, feeling, pero claro, el actor estaba felizmente emparejado antes de entrar en la casa más famosa de la tele. En un principio no le importó y se dejó querer, pero cuando vio que la vedette no tenía problema frenó. Pero frenó tarde. El resultado fue que el público le expulsó en cuanto fue nominado, su novia le dejó y con su compañero de encierro no tuvo ná de ná.