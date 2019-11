Hugo Castejón, "triste" con el posicionamiento de Adara: "En mi corazón tenía y tengo ese sueño bonito de dos mejores amigos"

Adara eligió a Hugo Castejón y el aludido ha reaccionado a través de su blog: “El posicionamiento de Adara, que ha dicho que prefería que me fuera yo antes que Joao, respetándolo y sin por supuesto tener nada que recriminar, me ha hecho sentir un poco triste. Supongo que si no fuera así significaría que ella no me importa tanto como me importa. En mi corazón tenía y tengo ese sueño bonito de dos amigos, una chica y un chico, que se conocen y hacen mejores amigos desde el primer día, que pasan por todo tipo de dificultades juntos, con una amistad pura y respetuosa, sin dobles interpretaciones, que se separan porque el chico es expulsado, se vuelven a juntar, gracias al impulso de la audiencia, y van ya de la mano el resto del concurso”.